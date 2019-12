Vidal-Juventus, primi contatti per il clamoroso ritorno

TORINO- La Juventus lavora senza sosta per rinforzare il proprio centrocampo, finito nel mirino delle critiche dopo la sconfitta in supercoppa contro la Lazio. Diversi i nomi in uscita, su tutti quello di Emre Can, ma anche quelli in entrata. L’ultima clamorosa idea porta i bianconeri sulle tracce di Arturo Vidal per il clamoroso ritorno a gennaio dopo l’addio dell’estate 2015. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sarebbe al momento in vantaggio nella corsa al cileno, che avrebbe però ricevuto una chiamata proveniente da Torino. Porte non chiuse quindi al ritorno, nonostante le smentite delle ultime settimane.