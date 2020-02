Verso Verona-Juventus, la probabile formazione bianconera: torna Dybala, conferma per Rabiot

TORINO- Pochi giorni ad Hellas Verona-Juventus, posticipo del sabato sera della ventitreesima giornata di campionato. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri che, secondo Sky Sport, dovrebbe puntare sul ritorno al 4-3-1-2. In porta conferma per Szczesny (Buffon giocherà in coppa contro il Milan), con la solita difesa formata da Cuadrado, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro ad agire davanti a lui. A centrocampo conferma per Rabiot, che dovrebbe completare il reparto insieme a Pjanic e Bentancur. In avanti Dybala favorito per un posto accanto a Ronaldo, con Ramsey a fare il trequartista.