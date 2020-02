Verso Spal-Juventus, i convocati di Sarri: fuori Higuain e Pjanic, torna Bernardeschi

TORINO- Maurizio Sarri ha da poco diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la Spal. Restano a casa gli indisponibili Higuain e Pjanic (oltre a Khedira e Douglas Costa), mentre torna tra i disponibili Federico Bernardeschi. Out anche Bonucci, che salterà la trasferta di Ferrara per squalifica: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 3. Chiellini, 4. De Ligt, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 24. Rugani, 25. Rabiot, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 35. Olivieri , 41. Coccolo, 42. Wesley, 43. Peeters, 77. Buffon.

