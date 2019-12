Verso Samp-Juventus, i convocati di Sarri: non c’è Szczesny

TORINO- Ultimo impegno di campionato per la Juventus, che domani sera a Genova affronterà la Sampdoria, reduce dal successo di misura nel derby. Bianconeri a caccia di altri tre punti, fondamentali per andare momentaneamente in testa alla classifica, in vista dell’impegno dell’Inter nel fine settimana. Maurizio Sarri, per la sfida con i blucerchiati, dovrà fare a meno ancora una volta di Wojcicech Szczesny, oltre che dello squalificato Bentancur e degli infortunati Khedira e Chiellini: 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 20. Pjaca, 21. Higuain,

23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 37. Perin, 39. Portanova, 77. Buffon.