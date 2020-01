Verso Roma-Juventus, il probabile undici di Sarri: Demiral di nuovo titolare, Higuain in panchina

TORINO- Il campionato è giunto al giro di boa e, tra oggi e lunedì, vedrà chiudere la diciannovesima giornata. Fari puntati, tra le altre, sulla partita tra Roma e Juventus, posticipo delle 20.45 di domani sera. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri che, secondo Sky Sport, è orientato a riproporre nuovamente dall’inizio il 4-3-1-2. In porta Szczesny conserverà il posto, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Cuadrado, Demiral (favorito su De Ligt), Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, sicuri del posto, sono Pjanic e Matuidi, con Rabiot favorito su Emre Can per completare il terzetto. In avanti la coppia Dybala-Ronaldo, con Ramsey che dovrebbe partire dal primo a discapito di Higuain.