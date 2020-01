Verso Roma-Juventus, bianconeri in viaggio verso la capitale

TORINO- L’ultimo turno di serie A è iniziato quest’oggi e, tra i vari match, da segnalare è sicuramente quello tra Roma e Juventus. Bianconeri attesi all’Olimpico dal difficile impegno contro i giallorossi, in cerca di riscatto dopo il deludente ko contro il Torino della scorsa settimana. Gli uomini di Sarri, invece, vogliono dare continuità all’importante 4-0 sul Cagliari con un’altra vittoria, che consentirebbe di mantenere la testa della classifica. Come pubblicato dal club su Twitter, la squadra è già partita alla volta della capitale, dove arriverà in serata.