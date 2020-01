Verso Roma-Juventus, attesi oltre 60mila tifosi all’Olimpico

TORINO- Dopo la notizia del pareggio dell’Inter, fermata in casa dall’Atalanta, la Juventus ha l’occasione di riportarsi in cima alla classifica in solitaria. Bianconeri che, però, dovranno prima superare la Roma, in un match che non si prospetta per nulla facile. Contro una squadra ferita dal ko inatteso con il Torino, per Ronaldo e compagni sarà importante non lasciarsi sopraffarre dalla calda cornice di pubblico prevista all’Olimpico. Secondo quanto riportato dal Corriere di Roma, lo stadio dovrebbe essere gremito di tifosi, con oltre 60mila biglietti venduti. Piccola cornice di tifoseria sarà colorata di bianconero, visto che si attendono 4mila sostenitori della Vecchia Signora.