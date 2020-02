Verso Milan-Juventus, la probabile formazione bianconera: tentazione tridente

TORINO- Vigilia di Milan-Juventus, andata delle semifinali di coppa Italia. Bianconeri in cerca di riscatto dopo il deudente ko di Verona, con Maurizio Sarri pronto a rivoluzionare parzialmente la formazione titolare. In porta, come per ogni gara di coppa, ci sarà Buffon, che guiderà la difesa composta da Cuadrado, Rugani (favorito su De Ligt), Bonucci ed Alex Sandro. A centrocampo conferme per Pjanic e Bentancur, con Matuidi pronto a riprendere il posto che è stato di Rabiot. In avanti, invece, tentazione tridente con Dybala, Higuain e Ronaldo. Se così non fosse, uno dei due argentini (Pipita favorito) lascerebbe spazio a Ramsey nel ruolo di trequartista.

