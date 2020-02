Verso Lione-Juventus, il probabile undici bianconero: torna Pjanic, De Ligt al fianco di Bonucci

TORINO- Pochi dubbi per Maurizio Sarri, che pian piano sta delineando la probabile formazione della Juventus per la trasferta di mercoledì a Lione. Secondo Sky Sport, davanti a Szczesny, agirà la difesa a quattro composta da Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo tornerà Miralem Pjanic dopo l’infortunio, con Bentancur e Rabiot (favorito su Ramsey) ai suoi lati. In avanti, viste le non perfette condizioni di Higuain, dovrebbe essere confermato il tridente che, con Dybala al centro, prevede Cuadrado e Cristiano Ronaldo ad agire ai lati.

