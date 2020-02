Verso Lione-Juventus, il probabile undici bianconero: torna Bonucci, Higuain verso la panchina

TORINO- Archiviato il successo di Ferrara, la Juventus si sta ora preparando alla sfida di Lione di mercoledì, andata degli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri che, al centro della difesa, ritroveranno Leonardo Bonucci, che farà coppia con De Ligt, con ai lati Danilo e Alex Sandro. In porta confermato Szczesny, mentre a centrocampo, con il ritorno di Pjanic, sono due i posti disponibili per Bentancur, Ramsey, Rabiot e Matuidi (i primi due favoriti). In avanti, sicuri del posto, sono Ronaldo e Dybala, mentre Cuadrado dovrebbe essere confermato sull’esterno, spedendo così Higuain in panchina.

