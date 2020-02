Verso Lione-Juventus, i convocati di Sarri: tornano Khedira e Douglas Costa

TORINO- Maurizio Sarri ha da poco diramato la lista dei convocati per la gara di domani sera contro il Lione. Ottime notizie per la Juventus, che in un colpo solo ritrova Douglas Costa e il lungodegente Sami Khedira, entrambi abili e arruolati. Assente il solo Demiral, la cui stagione è ormai finita: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 3. Chiellini, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 6. Khedira, 7. Cristiano Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 24. Rugani, 25. Rabiot, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. Buffon.

