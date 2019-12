Verso la Samp: Buffon può eguagliare Maldini

TORINO- Archiviato il successo sull’Udinese di ieri pomeriggio, la Juventus si sta preparando per affrontare al meglio le ultime due partite dell’anno. Bianconeri attesi dalla Lazio in supercoppa domenica, ma prima impegnati in campionato a Genova contro la ritrovata Sampdoria di mister Ranieri. Sfida prevista mercoledì alle 19 e alla quale non dovrebbe prendere parte Wojciech Szczesny, alle prese con un fastidio muscolare, con Sarri che non vuole rischiarlo in vista della supercoppa. Possibile, quindi, una nuova chance per Gigi Buffon, che andrebbe così ad eguagliare il record di presenze in serie A di Paolo Maldini (647). Un traguardo che si aggiungerebbe a quello tagliato proprio ieri, quando il numero 77 ha raggiunto Del Piero a 478 nella classifica all-time di presenze in campionato con la Juve.