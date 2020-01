Verso la Roma: Ronaldo in cerca di una nuova “vittima”

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, che domani sera è attesa dalla Roma all’Olimpico. Bianconeri in cerca di un’altra vittoria dopo il netto successo contro il Cagliari dell’ultima giornata, in cui si è messo in evidenza Cristiano Ronaldo con una tripletta. Anche contro i giallorossi, sarà proprio il portoghese a guidare l’attacco della Vecchia Signora, con la possibilità di centrare altri record. Andando in gol contro gli uomini di Fonseca, infatti, Cr7 arriverebbe a sei gare di fila nel tabellino dei marcatori, cosa che non gli è mai successa in Italia. Il club capitolino, inoltre, è l’unico insieme al Chievo, di quelli affrontati dall’agosto 2018 in campionato, al quale l’ex Real non ha ancora realizzato una rete.