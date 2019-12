Verso Juventus-Lazio, Sarri a caccia del primo trofeo italiano

TORINO- Ormai pochi giorni ci separano da Juventus-Lazio, gara che assegnerà la supercoppa italiana in palio tra la vincitrice dell’ultimo scudetto e quella dell’ultima coppa Italia. Bianconeri che avranno diverse motivazioni per puntare al successo, a cominciare dalla voglia di riscattare il pesante ko subito all’Olimpico lo scorso 7 dicembre. Gara importante anche per Maurizio Sarri, che con la Vecchia Signora potrebbe alzare al cielo il suo primo trofeo italiano. Il tecnico toscano, infatti, è ancora a caccia di successi in patria, dopo aver finalmente riempito la sua bacheca con l’Europa League vinta la scorsa stagione con il Chelsea a Baku.