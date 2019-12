Verso Juventus-Lazio, i convocati di Sarri: si a Szczesny e Alex Sandro, anche Chiellini a Riad

TORINO- La Juventus si sta preparando per affrontare al meglio la sfida di supercoppa italiana, che la metterà di fronte alla Lazio nela serata di domenica. Bianconeri che vorranno sicuramente vendicare il ko subito all’Olimpico lo scorso 7 dicembre, quanto i biancocelesti riuscirono ad avere la meglio per 3-1. Maurizio Sarri ha stilato da poco la lista dei convocati per il match, nella quale sono presenti Wojciech Szczesny e Alex Sandro, in dubbio fino a qualche ora fa. Presente anche Chiellini che, nonostante l’impossibilità a scendere in campo, sarà al seguito dei suoi compagni a Riad: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 3. Chiellini, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 13. Danilo, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 20. Pjaca, 21. Higuain, 23. Emre Can, 24. Rugani, 25. Rabiot, 28. Demiral, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 77. Buffon.