Verso Juventus-Lazio, Calvarese arbitrerà l’incontro

TORINO- Ultimi due impegni del 2019 per la Juventus, attesa mercoledì sera a Genova dalla Sampdoria. Ancor più delicato, però, sarà l’impegno di domenica, in cui gli uomini di Maurizio Sarri affronteranno la Lazio per la gara di supercoppa italiana. Una sorta di rivincita per Ronaldo e compagni, che vorranno sicuramente vendicare il 3-1 subito all’Olimpico nella penultima giornata di campionato. Arbitro del match sarà il signor Gianpaolo Calvarese, coadiuvato dai guardalinee Costanzo e Peretti, con Maresca quarto uomo. Al VAR l’esperto Mazzoleni, assistito all’AVAR da Giacomelli.