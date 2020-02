Verso Juventus-Fiorentina, il probabile undici bianconero: Ramsey dietro la coppia Dybala-Ronaldo

TORINO- Ormai smaltito il deludente ko di Napoli, la Juventus è pronta a tornare in campo domani allo Stadium contro la Fiorentina nel lunch match della ventiduesima giornata di campionato. Pochi dubbi di formazione per Maurizio Sarri che, secondo sky sport, dovrebbe fare pochi cambiamenti rispetto a quanto visto al San Paolo. In porta il solito Szczesny, che guiderà la difesa composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo sicuri Bentancur e Pjanic (che ha smaltito l’infortunio), con Matuidi favorito su Rabiot per il ruolo di terza scelta. La grande novità è nel reparto offensivo, dove Ramsey dovrebbe prendere il posto di Higuain, supportando la coppia Dybala-Ronaldo.