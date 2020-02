Verso Juventus-Fiorentina, i convocati di Sarri: 20 giocatori a disposizione

TORINO- Dopo il ko di Napoli, la Juventus è pronta a tornare in campo. Domani alle 12.30 allo Stadium è in programma in lunch match contro la Fiorentina, in cerca a sua volta di riscatto dopo l’eliminazione dalla coppa Italia subita per mano dell’Inter. Maurizio Sarri, per l’occasione, ha deciso di convocare 20 calciatori: 1. Szczesny, 2. De Sciglio, 4. De Ligt, 5. Pjanic, 7. Ronaldo, 8. Ramsey, 10. Dybala, 11. Douglas Costa, 12. Alex Sandro, 14. Matuidi, 16. Cuadrado, 19. Bonucci, 21. Higuain, 24. Rugani, 25. Rabiot, 30. Bentancur, 31. Pinsoglio, 33. Bernardeschi, 41. Coccolo, 77. Buffon.