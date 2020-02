Verso Juventus-Brescia, il probabile undici bianconero: Cuadrado in avanti, spazio a Rugani

TORINO- Viglia di campionato per la Juventus, che domani sarà di scena all’Allianz Stadium contro il Brescia. Maurizio Sarri, come riportato da Sky Sport, ha ancora qualche dubbio di formazione. In porta, dopo il turno di riposo in coppa, tornerà Szczesny, con la difesa formata da Danilo, Rugani (favorito su De Ligt), Bonucci e il solito Alex Sandro. A centrocampo, sicuri del posto, ci sono Bentancur e Rabiot, con Pjanic incerto della titolarità. In avanti insolito tridente composto da Cuadrado, Higuain e Dybala, vista l’assenza di Ronaldo.

