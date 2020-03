Verso Juve-Milan, il probabile undici bianconero: Higuain e Dybala per sostituire Cr7

TORINO- Vigilia di Coppa Italia per la Juventus, che domani sera affronterà il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, vista la probabile assenza di Cristiano Ronaldo, mister Sarri dovrebbe puntare su un insolito 4-4-2. In porta Buffon, che ha recuperato dai problemi alla schiena, con Danilo, De Ligt, Bonucci (favorito su Chiellini) e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. A centrocampo, da destra verso sinistra, potrebbero agire Cuadrado, Ramsey, Bentancur e Matuidi nell’insolita posizione si esterno mancino. In avanti la coppia formata da Dybala e Higuain.

