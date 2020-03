Verso Juve-Inter, il probabile undici bianconero: ballottaggi in difesa e a centrocampo

TORINO- Come riportato da Sky Sport, mister Sarri ha ancora diversi dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro l’Inter domani sera. In porta confermato Szczesny, che davanti a sè vedrà agire Danilo, De Ligt (attualmente favorito su Chiellini), Bonucci e il solito Alex Sandro. A centrocampo sicuri del posto sono Bentancur e Pjanic, mentre Rabiot e Matuidi si giocano l’ultima maglia disponibile. Tridente offensivo praticamente obbligato, con Cuadrado e Ronaldo ai fianchi del falso nueve Dybala.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<