Verso il Lione: l’UEFA celebra la parata di Buffon nel 2016

TORINO- L’urna di Nyon ha deciso che, il prossimo avversario della Juventus in Champions League, sarà il Lione di Rudi Garcia. Andata in Francia prevista per il 26 febbraio, con ritorno a Torino il 17 di marzo. Un incontro, quello con la compagine transalpina, che porta alla mente dolci ricordi, legati specialmente alla stagione 2016/17. I bianconeri, guidati allora da Massimiliano Allegri, si presentarono in Francia per la terza giornata del girone e riuscirono a prevalere per 1-0 grazie al gol di Cuadrado. Protagonista dell’incontro, però, fu sicuramente Gigi Buffon, che parò un rigore e compì diversi altri interventi di grande spessore. Uno di questi, su Fekir, è stato celebrato dall’UEFA sui propri canali social ufficiali: