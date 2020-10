TORINO- Vigilia del match tra Juventus e Crotone, in programma domani sera alle 20.45. Come riportato da Tuttosport, per la sfida, Andrea Pirlo potrebbe dover rinunciare a Paulo Dybala. Il numero 10, colpito in settimana da una fastidiosa gastroenterite, non è infatti al massimo della condizione e potrebbe essere lasciato a Torino in vista del match di Champions con la Dinamo Kiev di martedì prossimo.