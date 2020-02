Verona-Juventus women, 4-0 bianconero e primo posto blindato

TORINO- Ennesimo successo in questa stagione per la Juventus women, che a Verona batte le padrone di casa dell’Hellas con un sonoro 4-0. Primo tempo con tanta sfortuna per le ragazze di Guarino, che colgono ben tre pali prima di sbloccare la gara con la rete di Hyyrynen nei minuti di recupero. Secondo tempo che, invece, è più in discesa, nonostante il 2-0 arrivi solamente al 71′ con un colpo di testa di Girelli, che fa 16 gol in 16 presenze in campionato. Dieci minuti dopo è Pedersen a firmare il raddoppio, che anticipa il tap-in di Staskova arrivato all’86’, che chiude i conti sul definitivo 4-0.

