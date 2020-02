TORINO- Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Juventus torna in campo contro l’Hellas Verona nell’anticipo delle 20.45 di questo sabato. Bianconeri che, nell’ultimo confronto in trasferta contro i gialloblù sono prevalsi per 3-1 e sperano ora di sfatare un tabù storico. Come riportato dal sito ufficiale del club, infatti, la Vecchia Signora non è mai riuscita ad ottenere due successi di fila al “Bentegodi” contro la formazione scaligera.