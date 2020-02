Verona-Juventus, le formazioni ufficiali: tridente da impazzire!

Verona-Juventus, ecco le formazioni ufficiali: Sarri col tridente fantasia!

VERONA-JUVE – Pochi minuti al calcio d’inizio di Verona-Juventus. I bianconeri attesi su un campo difficile contro una squadra che ha messo in difficoltà tutte le grandi del nostro campionato. Maurizio Sarri decide dunque di puntare su tutta la qualità che ha a disposizione. In difesa ci sarà spazio per Cuadrado e de Ligt. A centrocampo ancora fuori Matuidi, a beneficio dei giovani ed esuberanti Bentancur e Rabiot. Anche stasera Sarri andrà a letto bestemmiando, perché Paulo Dybala non sarà in campo dal primo minuto. Douglas Costa e Cristiano Ronaldo completeranno il tridente con Higuain. Dall’altra parte Juric si affida alla sua formazione tipo. Il tecnico dell’Hellas schiera un tridente d’attacco privo di riferimenti fissi, con Verre al centro della linea completata da Zaccagni e Pessina.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre, Zaccagni. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri