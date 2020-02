Verona-Juventus, la moviola: gara intensa ma corretta, bene il VAR

TORINO- Partita intensa ma corretta quella tra Hellas Verona e Juventus. Giusto il primo giallo della partita all’indirizzo di Alex Sandro al 20′, per entrata scomposta su Faraoni. Sulla punizione seguente il Verona va in vantaggio con Kumbulla che di testa batte Szczesny. Episodio da var per la posizione del centrale albanese che, dopo controllo, è segnalato giustamente in fuorigioco (anche se di pochi millimetri). Al 36′ proteste della panchina del Verona per un’entrata in ritardo a gamba tesa di Lazovic su Cuadrado. Il serbo si scusa immediatamente, ma l’ammonizione è corretta. Al 40′ giallo anche per Pessina per una gomitata su De Ligt. Intervento senza volontarietà, giallo evitabile. Al 51′ negato un rigore alla Juventus per un mani in area di Gunther, ma secondo Massa il turco non aumenta il volume del corpo. Decisione che, anche qui, appare corretta. Al 66′ Cristiano Ronaldo sblocca la gara. Il portoghese parte in posizione regolare. All’84’ rigore giusto per il Verona: Bonucci allarga troppo il pallone sul colpo di testa di Kumbulla. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato. Confermato, addio in arrivo: Sarri lo ha fatto fuori e Paratici pensa già a due possibili sostituti! >>>VAI ALLA NOTIZIA