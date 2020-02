Verona-Juventus, il retroscena: confronto tra Chiellini, Buffon e Paratici

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, emergono nuovi retroscena in seguito alla sconfitta della Juventus a Verona. Dopo l’inatteso scivolone, che ha poi aiutato l’Inter a tornare in testa alla classifica, il ds bianconero Fabio Paratici avrebbe infatti avuto un confronto diretto con Giorgio Chiellini e Gigi Buffon. I due senatori si sarebbero lamentati dei modi rudi di Maurizio Sarri, che non sono andati giù ad una buona fetta di spogliatoio. La volontà, al momento, sarebbe però quella di metterci una pietra sopra e continuare a lavorare insieme per il bene della Juve.

