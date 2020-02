Verona-Juventus, il protagonista: il VAR

TORINO- Il match tra Hellas Verona e Juventus si è concluso con la vittoria in rimonta dei gialloblù per 2-1. Protagonista del match, sicuramente, è stato il VAR, interpellato più volte dall’arbitro Massa. Prima per annullare, giustamente, il gol del vantaggio del difensore albanese Kumbulla che, se anche di millimetri, si trovava oltre la linea dei difensori. Poi, nella ripresa, Fabbri (responsabile del VAR quest’oggi), ha richiamato l’attenzione del fischietto di gara in un paio di occasioni. Prima su un presunto rigore richiesto dagli ospiti per mano di Gunther che, però, è stata considerata non punibile. Poi su un braccio troppo largo di Bonucci in area di rigore bianconera. Rigore ineccepibile stavolta e sorpasso dei padroni di casa ai danni di Ronaldo e compagni. Una bella risposta, sicuramente, dalla classe arbitrale dopo le tante polemiche in settimana. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche alcune clamorose novità di mercato. Confermato, addio in arrivo: Sarri lo ha fatto fuori e Paratici pensa già a due possibili sostituti! >>>VAI ALLA NOTIZIA