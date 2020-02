Veran: “I 3000 tifosi della Juve potranno guardare la partita allo stadio”

TORINO- Il Ministro della Salute francese Olivier Veran, in conferenza stampa, ha parlato della possibilità, per i tifosi della Juve, di essere presenti allo stadio stasera per assistere alla gara contro il Lione: “Non è previsto nessun controllo o nessuna precauzione particolare. I tifosi che sono arrivati provengono da chilometri di distanza dalle zone a rischio contagio. I nostri esperti e le autorità italiane hanno dato il via libera perchè i 3000 tifosi della Juve possano essere presenti allo stadio”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<