TORINO- Negli scorsi giorni si è parlato a lungo del possibile approdo di Virgil Van Dijk alla Juventus. Il centrale olandese, in caso di vittoria nella Premier League, avrebbe voluto lasciare il Liverpool a fine stagione per affrontare una nuova sfida, ma questo scenario sarebbe stato smentito. La Juve, infatti, ha seriamente intenzione di puntare ancora a lungo su Matthijs De Ligt e, per questo, non effetuerà altre spese folli nel reparto difensivo.