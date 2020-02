TORINO- Notizia degli ultimi giorni è l’interessamento della Juventus per Virgil Van Dijk, punto fermo della difesa del Liverpool campione d’Europa uscente. Il centrale olandese, come prevedibile, è però considerato incedibile dal club inglese, che sarebbe pronto a blindarlo. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Indipendent, infatti, i Reds sarebbero pronti ad offrire un ricco rinnovo contrattuale al ragazzo, che lo toglierebbe così dal mercato.