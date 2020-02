Van Basten: “Ronaldo meglio di Messi? Chi lo dice non capisce di calcio”

TORINO- Marco Van Basten, ai microfoni del Corriere della Sera, ha detto la sua sull’eterna rivalità tra Cristiano Ronaldo e Messi: “Pallone d’oro? Ho smesso a 28 anni avendone vinti tre, ma guadriamo oggi ultratrentenni come Ronaldo e Messi a che punto sono. Il portoghese è un gran calciatore, ma chi sostiene sia più forte dell’argentino non capisce di calcio o è in malafede. Messi è unico e irripetibile, uno come lui arriva ogni 50 anni. Da piccolo è caduto nella pentola del genio calcistico”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<