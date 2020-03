Uruguay, Bentancur tra i convocati di Tabarez

TORINO- Il tecnico dell’Uruguay Oscar Washington Tabarez ha diramato la lista dei convocati che, nelle giornate del 26 e del 31 marzo, sfideranno Cile ed Ecuador nelle partite valide per le qualificazioni al Mondiale di Qatar che si terrà nel 2022. Tra i nomi in lista figura anche quello dello juventino Rodrigo Bentancur, che tanto bene sta facendo in questa stagione, tanto da essersi guadagnato il posto da titolare nel centrocampo della Vecchia Signora:

