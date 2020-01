Un tifoso dell’Inter a Gomez: “Contro la Juve non giocate mai!” La risposta del giocatore non si fa attendere

TORINO – Nell’ultimo post Instagram pubblicato da Gomez, calciatore dell’Atalanta, un tifoso dell’Inter ha attaccato l’argentino con una provocazione: “Solo contro la Juventus non giocate mai. Con l’Inter sempre grandi prestazioni, mentre contro i gobbi solo sconfitte. Sarà che il vostro allenatore è juventino. Ma detto questo complimenti, giocate grande calcio”. Il Papu ha risposto così: “Ciao, nell’ultima gara con la Juve vincevamo uno a zero fino all’ottantesimo, poi abbiamo perso. Negli ultimi anni abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro i Campioni d’Italia, vincendo 3-0 in Coppa Italia e pareggiando in casa in campionato e giocando quasi sempre alla pari. Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio grande”.