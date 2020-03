Un mese senza pubblico, si giocherà a porte chiuse

TORINO – Il prossimo sarà “un mese senza pubblico”, come titola Tuttosport nell’apertura dell’edizione odierna. Il provvedimento del governo, emanato nella giornata di ieri, ha sospeso tutte le manifestazioni sportive a porte aperte per i prossimi 30 giorni. Alle autorità del calcio italiano a questo punto non resta altra scelta che giocare a porte chiuse o continuare a rinviare le gare, rischiando però di non avere più tempo a disposizione per gli eventuali recuperi.

