Ultimo semestre in rosso, la Champions ago della bilancia

TORINO – Quella attualmente in corso è una stagione fondamentale per la Juventus, anche dal punto di vista finanziario. Il Sole 24 Ore ha fatto il punto sulla situazione dei bianconeri, che hanno chiuso l’ultimo semestre in rosso di 50 milioni di euro. Va però registrato l’aumento di capitale e una netta diminuzione del debito. Il quotidiano economico riporta inoltre l’importanza dei risultati sportivi, in particolare di quelli della Champions League, per far quadrare i conti di Madama.

