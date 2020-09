Ulivieri: “Pirlo guarda al futuro, non imiterà Conte. Sa che il passaggio dal campo alla panchina non è facile”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato di Andrea Pirlo: “Si è dimostrato sempre molto attento e appassionato durante il corso. Ha capito che il passaggio dal campo alla panchina non è semplice. Guarda al futuro, ha affermato che la sua Juve cambierà disposizione tra la fase di possesso e quella di non possesso. Conte? Con lui si è trovato bene e ne parla spesso, ma non credo che voglia imitarlo, quanto più spingersi oltre”.