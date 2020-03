Ulivieri: “Le gare vanno recuperate subito e non rinviate”

TORINO – Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Rai.

“Juve-Inter? Probabilmente la scelta di rinviare la gara è stata presa perché ha una delle due squadre non andava di giocare in quelle condizioni. Può essere svantaggioso giocare a porte chiuse in casa ma sono cose che potevano essere messe in secondo piano, vista l’emergenza. Per evitare di falsare l’esito del campionato, le gare vanno recuperate subito e non rinviate”.

ZHANG – “Si è adeguato al nostro modo di parlare. Io l’ho presa come un errore commesso da chi non conosce bene la nostra lingua.”

