UFFICIALE: Mandzukic è un giocatore dell’Al Duhail

TORINO- La telenovela Mandzukic, che ha tenuto banco per tutta l’estate in casa Juventus, è giunta al termine. Il centravanti croato, finito ai margini della squadra, lascia il club bianconero per accasarsi all’Al Duhail, club militante nel campionato qatariota. Ufficialità arrivata in questi minuti, nonostante le voci di un rallentamento nella serata di ieri. A confermare il tutto sono i canali social del nuovo club del numero 17, immortalato nel momento della firma sul suo nuovo contratto. Mandzukic lascia così la Vecchia Signora, dopo averne indossato dal 2015 la maglia per 162 incontri, in cui ha realizzato 44 gol. Quattro scudetti, tre coppe Italia e due supercoppe nel palmares: