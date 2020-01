UFFICIALE – Juventus U23, in arrivo Minelli dal Parma

TORINO – La Juventus ufficializza un’altra operazione per il proprio settore giovanile. Poco fa è stato depositato in Lega il contratto di Alessandro Minelli, difensore classe 1999. La Juve lo ha acquistato a titolo definitivo, dopo che il Parma lo aveva girato in prestito a Trapani, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. Ora il giocatore rientrerà a Parma e si trasferirà poi alla Juventus, che con ogni probabilità lo aggregherà all’Under23 di Pecchia. L’operazione è stata completata e il trasferimento è stato ufficializzato sul sito della Lega Serie A. Ma intanto occhio a Fabio Paratici che non ha nessuna intenzione di fermarsi: ha già scelto i prossimi colpi per l’estate, 8 nomi caldissimi sulla lista della spesa! >>>VAI ALLA NOTIZIA