TORINO – Juventus attivissima nell’ultimo giorno di mercato per quello che riguarda il suo settore giovanile. Poco fa la Lega Calcio ha comunicato l’ufficialità del trasferimento di Enzo Barrenechea alla Juventus. Il centrocampista argentino, ormai ex Sion, verrà aggregato alla squadra Primavera. L’accordo tra i due club era stato già raggiunto, con il giocatore che negli ultimi giorni ha atteso a Torino l’ok per il tesseramento con la Vecchia Signora.