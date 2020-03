UFFICIALE: Juve-Milan rinviata a data da destinarsi

TORINO- Novità importanti riguardo Juve-Milan, gara di Coppa Italia valevole per il ritorno delle semifinali. Il match, inizialmente previsto per domani sera, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. A riportarlo è Sky Sport, che parla di decisione presa in seguito al vertice in tarda serata avvenuto tra il Prefetto, il Questore e il Sindaco della città di Torino Chiara Appendino. Si attendono ulteriori novità nelle prossime ore in merito alla possibilità di sospensione di tutte le competizioni per un mese, avanzata dal Comitato Scientifico voluto dal Premier Conte.

