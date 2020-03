UFFICIALE: Juve-Lione rinviata a data da destinarsi

TORINO- Una notizia che era ormai nell’aria da diversi giorni, ma che è diventata ufficiale solamente quest’oggi. La gara tra Juventus e Lione di Champions, valida per gli ottavi di finale, che avrebbe dovuto disputarsi il prossimo 17 marzo, è stata ufficialmente rinviata dall’UEFA a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha costretto la società bianconera a mettere la propria squadra in quarantena. Stessa sorte anche per Manchester City-Real Madrid, altro match in programma quel giorno. Nel comunicato ufficiale si può leggere: “A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid, le seguenti gare di Champions League non si terranno come da programma. Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione. Ulteriori decisioni sui match saranno comunicate in seguito”:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<