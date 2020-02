UFFICIALE: Juve-Inter e altre quattro gare rinviate al 13 maggio

TORINO- La Lega di Serie A ha deciso di rinviare al 13 maggio Juve-Inter, e le altre quattro gare che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse in questo fine settimana, a causa dell’allarme Coronavirus. La decisione era iniziata a circolare nella giornata di ieri e, alla fine, la commissione scientifica del ministero della Salute e le regioni hanno condiviso la il tutto, che era stato proposto dal ministro Spadafora in accordo con il presidente del CONI Malagò. Oltre al derby d’Italia, rinviate anche Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Di conseguenza a questa scelta, la finale di Coppa Italia sarà spostata al 20 maggio. Questo il comunicato della Lega: ”

“SERIE A TIM 2019/2020

VARIAZIONE PROGRAMMA 7^ GIORNATA DI RITORNO DELCAMPIONATO DI SERIE A TIM

Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte delGoverno per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salutee della sicurezza pubblica;il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sonorinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di SerieA TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n.191 del 27 febbraio 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020″.

