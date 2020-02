UFFICIALE: il Borussia Dortmund acquista Emre Can a titolo definitivo

TORINO- Convinto dalle prestazioni fin qui messe in campo, il Borussia Dortmund ha deciso di mettere sotto contratto a titolo definitivo Emre Can. Il centrocampista tedesco, arrivato in prestito dalla Juventus, sarà a tutti gli effetti un giocatore solamente giallonero a partire dal prossimo primo luglio: “Il club della Bundesliga Borussia Dortmund ha concordato con la Juventus Torino, campionessa italiana, un trasferimento permanente del nazionale tedesco Emre Can. Il prestito del 26enne termina a giugno. Dal 1° luglio entra in vigore un contratto tra Borussia Dortmund e Can valido fino al 30 giugno 2024”. La conferma anche dai social della squadra:Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate anche altre clamorose novità. Arrivano conferme, addio a fine anno: si valuta una pesantissima cessione! >>>VAI ALLA NOTIZIA

