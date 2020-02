Tuttosport, la prima pagina: “Paradiso Atalanta!”

TORINO- L’edizione odierna di Tuttosport si apre con il netto successo dell’Atalanta in Champions League, con il Valencia travolto per 4-1 dalla furia nerazzurra a San Siro. C’è poi spazio, anche qui, per il bomber del momento: Erling Braut Haaland. Il norvegese ha dichiarato di voler sfidare il suo idolo Ronaldo, mentre Paratici continua a lavorare al suo acquisto futuro. Infine, spazio per l’Inter, che questa sera sarà in campo (così come la Roma) nei sedicesimi di finale di Europa League:

