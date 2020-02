Tuttosport, la prima pagina: “Inter, te la do io la Juve”

TORINO- È Cristiano Ronaldo il protagonista della prima pagina di oggi di Tuttosport. Il fenomeno portoghese, tramite un’intervista, ha voluto far chiarezza sul difficile periodo della Juventus, che lui dice pronto a riportare in alto. Spazio in alto sempre dedicato al derby d’Italia, che verrà giocato a porte chiuse senza cornice di pubblico. Infine, piccolo spazio dedicato anche ai sorteggi di Europa League e alla gara del Torino, impegnato con il Napoli e in cerca di punti fondamentali per risalire la classifica:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<