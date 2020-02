Tuttosport, la prima pagina: “In un mese ti giochi la Juve”

TORINO- Nella prima pagina di Tuttosport in edicola oggi c’è spazio per Maurizio Sarri. Il mister toscano, che ha ricevuto la fiducia di Agnelli, si gioca il futuro alla Juventus con i prossimi impegni, mentre tornano a farsi insistenti le voci su Allegri e Guardiola. Spazio anche per l’Inter, che con il Napoli in copa Italia ritroverà Lautaro, e per il Torino, con un’intervista al padre del nuovo tecnico Longo. Infine, focus sulla Ferrari, che ieri ha presentato la nuova SF1000.



