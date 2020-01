TORINO- Thomas Tuchel, tecnico del Psg, è intervenuto in conferenza stampa dove, tra le altre cose, ha parlato di alcuni giocatori in uscita dalla rosa del club: “Kurzawa e Cavani possono ancora partire, dobbiamo ancora decidere il da farsi. Mancano due giorni alla chiusura del mercato e tutto può ancora accadere. Certo, sarebbe stato meglio non schierarli, ma credo sia normale che in questi casi le trattative per una cessione possano dilungarsi”.